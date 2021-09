Kleines Wiesental Flüsterleise Reise durch das Kleine Wiesental

Das Elektrofahrzeug, das die Gemeinde im kommenden Jahr für einen Halbjahrestest zur Verfügung haben wird, hat sechs Sitzplätze und ist für den normalen Linienverkehr ausgestattet. Die Batteriekapazität ist mit 38,8 kWh angegeben. Die Ladedauer beträgt je nach Anschlussart vier bis elf Stunden. Und als reale Reichweite geben die Hersteller 100 Kilometer an. Auch diese Angaben wurden bei der Fahrt durchs Kleine Wiesental getestet.

Was daraus wurde, beschreibt Melanie Mühlhäuser so: „Mit einer Ladekapazität von 25 Prozent sind wir auf der letzten Strecke unserer Tour am Berg Richtung Eichholz liegen geblieben. Bis Wieslet sind wir beim Umkehren dann noch gekommen. Es war also wirklich eine Testfahrt bis an die Grenzen. Gut ist, dass wir das nun für die Zukunft wissen, und gut ist, dass einige Bekannte direkt am liegen gebliebenen Bus angehalten haben. So konnte auch der letzte Fahrgast noch direkt nach Hause gebracht werden. Dank der unkomplizierten Hilfe von Autoservice Gaglin aus Wies wurden wir mit dem Bus dann auch innerhalb kürzester Zeit nach Tegernau abgeschleppt.“