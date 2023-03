Kleines Wiesental Frühlingsgefühle beim Schneeglöckchenmarkt

Angeboten wurde meist Handgefertigtes, es präsentierten sich Frühlingsblümchen wie Schneeglöckchen oder Osterglocken ebenso wie schmiedeeiserne Deko- und Nutzteile, Gebrauchs- und Kunstobjekte, Gestecke, Gestricktes oder Körbe und Weideartikel.

Fröhlich ging es in den Schlangen bei den Bewirtungsstationen zu, etwa am Grillwurststand, bei den Waffeln oder den süßen „Sprießeli“ von Rosi Stoll aus Wambach. Ferner wirtete das Kulturhuus-Team in der Kaffeestube des Rathauses mit seiner Kuchentheke –bestückt unter anderem durch die Standbetreiber, die neben dem symbolischen Obolus von fünf Euro Standmiete einen Kuchen spendieren mussten. Sigrid Fricker erklärte: „Das Geld kommt durch das Kulturhuus ohnehin wieder der Bevölkerung zugute.“