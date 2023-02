Kleines Wiesental Für 40 Jahre Dienst geehrt

Gemeinderat Alexander Ziegler, der den Wehrleuten im Namen der Einwohner und des Gemeinderats für deren unermüdlichen Einsatz dankte, schlug in dieselbe Kerbe: Dass der Feuerwehrbedarfsplan nicht wie vorab besprochen verabschiedet wurde, sorge für erneute Diskussion und Unzufriedenheit. Ziegler hofft, dass im neu gegründeten Arbeitskreis gemeinsam mit der Feuerwehr eine Lösung gefunden werde.

Nachwuchs fördern

Schwald appellierte an die Kameraden, Lehrgänge die in diesem Jahr teilweise auch im Kleines Wiesental angeboten werden, zu besuchen. In Sachen Jugendwehr bemüht sich die Abteilung Elbenschwand um Umstrukturierungen: Geplant sei, den Nachwuchs noch gezielter auszubilden, die Jugendlichen besser zu fördern und so die nächste Generation an Feuerwehrmännern zu stärken.

Ehrungen

Bernd Langendorf und Martin Mascha wurden für ihren mittlerweile 40 Jahre währenden ehrenamtlichen Feuerwehrdienst mit einem Präsent geehrt – die Kameraden gratulierten zu dieser herausragenden Leistung.

Für ihren steten Probenbesuch wurden Andreas Seiler, Jonas Langendorf, Patrick Ziegler, Heiko Ziegler und Rene Bauer mit einem Gutschein belohnt.