Kleines Wiesental „Fußballlehrer on Tour“

Kleines Wiesental (ger). Äußerst cool fanden die Kids der E-Jugend des TuS Kleines Wiesental den Besuch des DFB-Mobils am Donnerstag zum Training. 30 DFB-Mobile sind in Deutschland zur Unterstützung und Förderung des Kinder- und Jugendfußballs unterwegs. Dem DFB-Mobil-Koordinator, DFB-Lizenztrainer und Projektverantwortlichen Peter Brosi merkte man die Begeisterung für den Unterricht der jungen Sportler an.

Peter Brosi, leidenschaftlicher „Fußballlehrer on Tour“ lobte die gute Infrastruktur der Fußballvereine in Baden. Sein Mobil fährt zu den Vereinen, die Mitglied sind im Badischen Fußballverband.

Schnell hatte der Coach die vollständig erschienene Mannschaft der E-Jugend mit 17 jungen Sportlern in der Jahrgangsstufe 2007/2008 mit seinen zeitgemäßen Praxistipps in den Bann gezogen. Brosi gab den Kids zuerst mit auf den Weg: „Zuhören ist der erste Schlüssel zum Erfolg eines guten Fußballers.“ Altersgerecht präsentierte Brosi eine Übungsstunde, in welcher Spaß und Freude an erster Stelle standen. Es wurden kleine Spielgruppen gebildet, in welcher die Kinder motivierende Aufgaben erhielten und sich spielerisch bewegten.

Freie Fußballspiele auf unterschiedliche Tore waren ebenfalls ein Muss, und die Kreativität und der Spielwitz der Kinder zeigten sich bereits nach kurzer Zeit.

Dass die Jugendtrainer der E-Jugend des TuS Kleinen Wiesentales, Mike Sutter und Alex Kaizik, stolz auf ihre Schützlinge sein können, zeigte auch das Fußballspiel gegen die Kontrahenten aus Steinen am Sonntag, wo ein 5:3-Sieg erzielt wurde. Mike Sutter: „Die Kinder sind mit Leib und Seele dabei, kaum ein Trainingstag wird ausgelassen“. Und auch die Eltern seien voll engagiert.

Weitere Informationen: Interessierte Vereine wenden sich an Peter Brosi unter E-Mail: p.brosi@sbfv.info, Mobil 0172/7347847.