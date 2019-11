Kleines Wiesental „Ganz beherzt Hilfe leisten“

Von Gudrun Gehr

Kleines Wiesental-Bürchau. Insgesamt 25 Bürger besuchten die Schulung für den Defibrillator, der am Feuerwehrhaus angebracht ist und von Lutz Herzog gestiftet wurde. Der „Defi“ ist per WLan mit der Integrierten Leitstelle des DRK in Lörrach verbunden. Stefan Mazur hatte in den letzten Wochen bereits mehrere Schulungen in Wieslet und in Sallneck vor interessierten Bürgern geleistet, in Raich wurde ein Dienstabend bei der Feuerwehr mitgestaltet. Die Eigeninitiative der Kleinwiesentäler Bürger ist auch erklärbar mit den relativ langen Anfahrzeiten der Rettungsdienste zum Notfallort. Der Ausbilder klärte auf: „Der nächstgelegene Standort eines Rettungswagens liegt in Schopfheim-Gündenhausen. Es ist durchaus sportlich, anzunehmen, dass es dieser innerhalb 15 Minuten ins hintere Kleine Wiesental schafft.“