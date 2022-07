Kleines Wiesental Gebühren für die Parkplätze

Es kam das Thema „Winterdienst“ auf, und es ging um die Frage, ob die Parkplätze dann auch geräumt würden. Nein, sagte Schönbett, der Winterdienst könne nicht auch noch dort räumen. Einen Winterdienst für die gebührenpflichtigen Parkplätze benötige man nicht, weil geplant sei, Gebühren nur vom März bis November zu verlangen. Claudia Brachlow (Haupt-, Bau- und Ordnungsamt) sagte, am Parkplatz am Nonnenmattweiher, am Mond- und am Hauparkplatz (alle Neuenweg) und am Wanderparkplatz am Stauweiher (Sallneck) ließe sich die Parkraumbewirtschaftung schnell realisieren. Um Parkgebühren verlangen zu können, müssten die Plätze für den öffentlichen Verkehr gewidmet sein, teilte ihr das Landratsamt mit. Außerdem müsse der Gemeinderat eine Gebührensatzung erlassen. Leisinger seufzte am Ende der langen Diskussion: „Wir sind jetzt schon eineinhalb Jahre an der Sache dran. Mir geht es zu langsam.“