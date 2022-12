Kleines Wiesental Gelungene Wiederaufnahme

Natürlich kam das Verköstigungsangebot, bei dem sich auch die neue Raicher Clique „Wildsäu“ beteiligte, bestens an. An diesem doch recht kalten Dezembersamstag konnten sich die Besucher in der gut gewärmten Kaffeestube im Kulturhuus aufwärmen. Besonders heimelig war es, als am Abend die Lichterketten an den Ständen und die Flammen in den aufgestellten Feuerkörben ein wahrlich adventlich-besinnliches Flair ergaben.