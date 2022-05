Kleines Wiesental Gemälde wieder am Zufluchtsort

Alkousa präsentierte seine Gemälde - häufig als Gemeinschaftsprojekt mit anderen Künstlern - in einigen Ausstellungen der Region, darunter im Dorfstübli Maulburg in der Zeit von Juli bis September 2016. Annemarie Weber, ehemalige Leiterin des Dorfstüblis, übergab nunmehr aus dem Fundus der Kulturstätte noch einige Exponate der damaligen Ausstellung. Auch diese von ihm signierten Werke zeugen von seiner künstlerischer Vielfalt mit einem Hauch fernöstlichen Stilllebens. Ein weiteres von ihm gefertigtes Werk zeigt ein Mädchen mit einer Wasserpfeife. Das Motiv der Wasserpfeife taucht in seinen Bildern öfters auf, es ist ein Symbol für die Gepflogenheiten in den arabischen Ländern. Im Gegensatz zu gängigen Traditionen zeigte sich die Modernität von Alkousa: Hier raucht eine Frau die Pfeife.

Annemarie Weber händigte die im Dorfstübli aufbewahrten Werke in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Wies aus. Sie meinte: „Wir freuen uns, wenn die Bilder wieder zurückkommen an einen Platz, der Mahmoud Alkousa etwas bedeutete, wo er Zuflucht fand, lebte und arbeitete.“

Ortsvorsteher Rolf Vollmer freute sich: „Die Bilder werden hier sehr wertgeschätzt, wir freuen uns, Erinnerungen an ihn zu haben. Sie werden bei uns in der Heimatstube Aufnahme finden, dieses wird auch als Trauzimmer benutzt.“

Vollmer hatte Alkousa in guter Erinnerung, da er damals freundliche Gespräche mit ihm führen durfte.

Nach mehreren Stationen seines Aufenthaltes in Deutschland verstarb der Künstler Anfang 2020 in Nordrhein-Westfalen.