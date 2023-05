Und man merkte der sympathischen Volksvertreterin aus Wies an, dass ihr der Abschied auf der Zielgeraden dann doch nicht so leicht fiel. „Ein halbes Leben“ hat sie im Kleinen Wiesental verbracht und will sich nun mit ihrem Mann etwas verändern. Haus und Hof machten zunehmend Arbeit und man müsse auch an die Zukunft denken. Und so wurde eine Neubauwohnung in Kandern gekauft.