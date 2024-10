Kleines Wiesental: Gemeindewald erwirtschaftet positives Ergebnis

Forstjahr 2025

Am Ende seines Vortrags gab Suchomel einen Ausblick auf das Forstjahr 2025. Gemäß dem Betriebsplan wird mit einem Plus von rund 136 000 Euro gerechnet. Die Planung sieht Einnahmen in Höhe von rund 480 000 Euro für den Verkauf von Nutzholz vor. Hinzu kommt der Verkauf von Brennholz und Nebenerzeugnissen in Höhe von rund 15 000 Euro. Ebenfalls auf der Einnahmeseite sind die Jagdpacht für Eigenjagd in Höhe von rund 10 000 Euro und Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 98 000 Euro. Somit stehen Einnahmen von insgesamt 603 270 Euro den Ausgaben von 467 500 Euro gegenüber. Der größte Posten auf Ausgabenseite sind hierbei die „Holzaufbereitung, Holzbringung, Holzernte-Nebenarbeiten“ in Höhe von rund 243 000 Euro.

Das Thema Forst fand seinen Abschluss in der Sitzung schließlich mit der einstimmigen Bewilligung des Forstwirtschaftsplans 2025 durch das Gremium.