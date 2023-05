Kleines Wiesental Gemeinsames Gestalten und Erleben

Ganz wichtig sei auch, dass neben den Gemeinschaftsaktivitäten der Natur-, Landschafts- sowie Umweltschutz im Fokus des Schwarzwaldvereins stehe, etwa in der Pflege, beim Unterhalt des rund 230 Kilometer langen Wanderwegenetzes in der Gemeinde sowie in der Betreuung der verschiedenen Wanderhütten.