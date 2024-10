Kleines Wiesental: Geplante Windräder werfen erneut Fragen auf

Zusätzlich merkt der Bürgermeister an, dass das bisherige Verfahren nicht öffentlich gewesen sei – und auch der Sitzungstermin am 5. November sei bis zur Nachfrage unserer Zeitung noch nicht bekannt gegeben worden. Daher zeigt sich Schönbett verwundert über die detaillierten Informationen, die der Bürger in seiner Anschuldigung vorgebracht hat. „Hier gibt es eine undichte Stelle“, so der Bürgermeister. Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte sich die Ortsvorsteherin vom hauptsächlich betroffenen Ortsteil Bürchau, Katharina Matzken, nicht zum Vorgang äußern: „Bislang ist alles nicht öffentlich, ich bitte hier um Verständnis.“