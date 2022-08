Kleines Wiesental Gespräche und Humor halten einfach jung

Der Jubilar wurde am 17. August 1932 als einziges Kind einer Bauern- und Handwerkerfamilie in Sallneck geboren. Damals sei man daheim geboren worden und nicht etwa, wie später bei den beiden Kindern, in einem Krankenhaus unten im Tal, erzählt der geistig und körperlich rüstige Jubilar.

Die Schulzeit von Rudolf Friedlin fiel in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. „Mit regelmäßigem Unterricht isch do nit viel her gsi“, erzählt er. Einen „offiziellen“ Schulabschluss gab es nach Kriegsende 1946 aber doch – und nach einiger Zeit des Mithelfens in der elterlichen Landwirtschaft absolvierte Friedlin eine Ausbildung zum Schreiner.