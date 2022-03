Kleines Wiesental Großbrand bei den Belchenhöfen

Kleines Wiesental-Neuenweg (ger / mt). Der Notfall wurde per Brandmelder aus der therapeutischen Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe „Höfe am Belchen“ in der Ortsmitte von Neuenweg gemeldet. Die Polizei hatte gegen 11.45 Uhr die Mitteilung erhalten, dass in Neuenweg in der Talstraße der Ökonomietrakt eines Wohngebäudes in Vollbrand stehen würde. Mehrere Feuerwehrabteilungen bekämpften den Brand, der sich bis auf das komplette Dach des Gebäudes ausgeweitet hatte.

Alle Menschen konnten laut Polizeimitteilung aus dem Gebäude evakuiert werden. Ein Ersthelfer soll sich hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen haben, so die Polizei. Der Rettungsdienst war gestern ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.