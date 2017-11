Kleines Wiesental GU wird geschlossen

Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bürchau wird voraussichtlich zum Jahresende endgültig geschlossen. Dies ließ Harald Senn gestern in einer Mitteilung an die Helfer aus der Bevölkerung wissen.

Kleines Wiesental-Bürchau. Zwar gebe es aktuell noch keine offizielle Mitteilung des Landratsamts, doch sei klar, dass nach und nach Flüchtlinge aus der GU Bürchau entweder in eine Anschlussunterbringung oder in eine andere GU verlegt werden und keine neuen Unterbringungen mehr stattfinden.

Mit der GU-Leitung, Hartmut Günter und Norbert Dietsche, sowie Lucia Klein, der Flüchtlingsbeauftragten des Landkreises, wird man sich am Dienstag, 12. Dezember, um 16 Uhr nochmals in der GU treffen. Bei Kaffee, Tee und Kuchen will man die vergangenen zwei Jahre Revue passieren lassen.

Senn dankt in diesem Zusammenhang allen Helfern, die sich zwei Jahre lang „mit zum Teil erheblichem Zeitaufwand und persönlichem Engagement“ um die Flüchtlinge und die GU bemüht haben. „Es war für uns alle eine Herausforderung diese unvorhergesehenen Situationen zu meistern. Die GU Bürchau ist überwiegend ohne große Schlagzeilen betrieben worden. Gerade in der letzten Phase, unter der GU-Leitung von Hartmut Günter, sind sogar Flüchtlinge, die in anderen GUs auffällig waren, nach Bürchau verlegt worden. In diesem Umfeld haben sie sich oft wieder gefangen. Viele Eindrücke, Situationen, Gespräche und Schicksale werden in unseren Erinnerungen bleiben“, schreibt Harald Senn an die Helfer.