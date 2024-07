Hunderte Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien haben das Polizeirevier Schopfheim und das Kriminalkommissariat Lörrach im Kleinen Wiesental auf einer größeren Gewerbefläche sichergestellt. Ein 30- und ein 32-Jähriger stehen nun im Verdacht, mehr als die drei tolerierten Cannabispflanzen angebaut zu haben, heißt es im Polizeibericht. Nachdem das Amtsgericht Waldshut-Tiengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, war die Fläche am Donnerstag durchsucht und die Plantage entdeckt worden. Die Ermittlungen dauern noch an.