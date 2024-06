Auch in Hasel gibt es nur eine einzige Liste, die „Bürgerliste für Hasel und Glashütten“ mit Wahlvorschlägen von 15 Bewerbern auf dem Stimmzettel. Ebenso wie im Kleinen Wiesental sind zehn Gemeinderäte zu wählen, wobei die Wähler bis zu zehn Stimmen auf die Bewerber oder auf andere wählbare Personen verteilen können. Auch hier gilt: Keine Person darf mehr als eine Stimme erhalten.

Nach der Ermittlung des Endergebnisses wird dieses im Foyer des Hasler Rathauses bekannt gegeben.

Hausen

In Hausen bestimmen 1877 Wahlberechtigte den neuen Gemeinderat. Wahlvorstand Andrea Kiefer berichtet im Gespräch, dass so viele Wähler wie noch nie per Briefwahl abgestimmt haben – bis Freitagmittag sind 450 Briefwahlunterlagen eingegangen.

Auch die Gemeinde Hausen bildet einen einzigen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird in der Turn- und Festhalle eingerichtet. Im Hebeldorf sind zwölf Gemeinderatsmitglieder zu wählen, wobei die Wähler drei „gut gefüllte“ Listen mit Wahlvorschlägen erhalten haben; 35 Personen haben sich für ein Amt als Gemeinderat beworben. Die SPD und die CDU treten jeweils mit elf Kandidaten zur Wahl an; auf der Liste der Freien Wähler stehen zwölf Kandidaten. Die Wähler haben zwölf Stimmen, die sie auf die Bewerber verteilen können. In Hausen gilt: Kein Bewerber darf mehr als drei Stimmen erhalten.

Laut Kiefer unterstützen im Hebeldorf etwa 30 Wahlhelfer die Wahl – darunter auch „drei, vier junge Kräfte“, die das Ehrenamt zum ersten Mal ausüben.

Nach Ende der Abstimmung ziehen die Helfer mitsamt Wahlurnen in den Feuerwehrsaal um, wo die Stimmen ausgezählt werden. Wie im Kleinen Wiesental und in Hasel werden auch in Hausen am Sonntag zunächst die Stimmen der Europawahl ausgezählt. Die Stimmzettel für den Gemeinderat sind dann am Montag ab 8.30 Uhr an der Reihe. Sobald das Ergebnis gegen Mittag feststeht, wird es im Feuerwehrsaal und im Internet auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.