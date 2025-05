Damit ist die evangelische Kirchengemeinde „An der Kleinen Wiese“ als Trägerin der Einrichtung ist nach langer Suche in den eigenen Reihen fündig geworden. Bockstaller kann auf 20 Jahre Berufserfahrung als Erzieherin zurückblicken, die vergangenen neun davon im Kindergarten „Sonnenschein“ in Wieslet. „Der neue Weg in Neuenweg“, wie sie selbst ihren Wechsel lachend bezeichnet, kann dadurch auch zeitnah zum 1. Juni offiziell erfolgen. Mit der Ernennung von Bockstaller sind nun alle Einrichtungen der evangelischen Kirchengemeinde in Kleinen Wiesental und in der Nachbargemeinde Steinen wieder mit einer Fachleitung versorgt. Für das Kleine Wiesental ist dies insofern wichtig, damit der Kindergarten Neuenweg wieder Kinder aufnehmen und die Gemeinde ihre gesetzlichen Verpflichtung zur Kinderbetreuung erfüllen kann.