Kleines Wiesental Helmut Wernet ist neuer Vorsitzender

Kleines Wiesental-Tegernau. Die historische Gaststube der Tegernauer „Krone“ war der passende Ort für die 62. Generalversammlung der „Alten Athleten“ vom Oberrhein und der Schweiz (DAAVO).

Die DAAVO wurde am 24. September 1955 im Gasthaus „Engel“ in Schopfheim mit dem ersten Vorsitzenden Karl Kohlbrenner aus Zell gegründet. Den Schwerathleten, bestehend aus Ringern, Gewichthebern und Rasenkraftsportlern, ging es darum, Kameradschaft zu pflegen und die in der aktiven Zeit geschlossenen Freundschaften fortzusetzen und zu vertiefen. Das erste Treffen fand 1956 in Inzlingen statt, das zweite Treffen 1957 in Gresgen und das 62. Treffen am 9. November im Wirthausmuseum „Krone“ in Tegernau.

Von den derzeitigen 283 DAAVO-Mitgliedern kamen fast 40 vom Oberrhein und von der Schweiz nach Tegernau, eigentlich eine frühe trinationale Ausrichtung. Nach der Begrüßung durch den langjährigen Vorsitzenden Helmut Wernet aus Adelhausen, besonders die der Ehrenmitglieder Adolf Heitzmann, Erich Lacher und Herbert Riesterer, und nach der Ehrung von Frank Brombach aus Rheinfelden als Vizeweltmeister bei der Veteranenweltmeisterschaft der Ringer in Bulgarien, wurden die üblichen Vereinsregularien von der Totenehrung bis zu den Neuwahlen zügig und harmonisch vorgenommen.

Einstimmig gewählt wurde Helmut Wernet als neuer erster Vorsitzender, Frank Brombach als zweiter Vorsitzender, Hansfrieder Kähny als Kassierer, Kurt Leisinger als Protokollführer und erster Sportwart und Alfred Sutter als zweiter Sportwart. Ivo Egger, Roland Meier, Ernst Wallner und Ernst Meier wurden als Beisitzer gewählt.

Helmut Wernet ging in seinem Jahresbericht auf die Frühjahrswanderung zum Zeller Blauen, die Herbstwanderung auf den Belchen, den Jahresausflug an den Bodensee, das Alterstreffen mit den sportlichen Wettkämpfen mit Medizinballwerfen, Schleuderball, Kugelstoßen und Weitsprung aus dem Stand im Juni in Tegernau und das ADAA-Treffen in Bruchsal ein.

Die Arbeitsgemeinschaft der alten Athleten wurde 1931 gegründet und ist eine übergeordnete Organisation aller Vereinigungen „Alter Athleten“ von Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die ADAA organisiert jährliche Bundestreffen. Bei einem Vesperteller und mit einer „Krone“-Führung durch das DAAVO-Mitglied Hans Viardot klang die 62. Generalversammlung harmonisch aus. Lediglich der die DAAVO-Veranstaltungen immer begleitende Musikus Günther Jurth fehlte.