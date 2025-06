Kleines Wiesental: Hochstimmung im Weideschuppen Sallneck

Enormes Kuchenbuffet

Schon am Samstag konnte der Musikverein Sallneck eine beachtliche Kuchenauswahl anbieten, die sich am Sonntag mehr als verdreifachte. „Ein herzliches Danke an die Spenderinnen“, freute sich Vorsitzender Christoph Friedlin über die Unterstützung seitens der Bevölkerung.

Das sonntägliche Unterhaltungsprogramm eröffnete der Musikverein Tegernau mit Dirigent Thomas Schmid. Das dargebotene Programm kam bei den zahlreichen Besuchern sehr gut an, und die Tegernauer wurden mit lautstarkem Applaus von der Bühne gelassen. Der Musikverein Utzenfeld mit Dirigentin Sylvia Baratti-Mannsbart übernahm spielend das weitere Programm und sorgte für weiterhin gute Stimmung. Seit rund einem Jahr spielt der Musikverein Atzenbach mit Dirigent. Wie gut Orchester und Taktstockführer harmonieren, ließ sich in Sallneck hören und sehen.