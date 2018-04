Kleines Wiesental Hohe Belastung für Flora und Fauna

So viele Zuhörer hatte der Bürchauer Ortschaftsrat noch nie, doch das große Interesse war zu erwarten, denn auf der Tagesordnung stand als Punkt 2 die „Beratung und der Beschluss über den Vertrag über Windkraftanlagen zwischen Gemeinde und EWS“.

Von Birgit Kiefer

Kleines Wiesental-Bürchau. Ortschaftsrat Heinz Huber sagte, er habe seine Einstellung nach intensiven Recherchen geändert. Für ihn seien Windkraft und auch Photovoltaik im Kleinen Wiesental nicht sinnvoll, sie würden nur gebaut wegen der Subventionen. Die Nachteile für den ländlichen Raum, die Zerstörung der Natur und gesundheitliche Auswirkungen, stünden, so Huber, in keiner Relation zum Nutzen. Dem schloss sich Ortschaftsrätin Katharina Matzken an. Sie merkte an, dass Windkraftanlagen dort gebaut werden sollten, wo sie Ertrag brächten, beispielsweise an der Nordsee.

Ortschaftsrat Lutz Herzog beleuchtete die Angelegenheit aus jagdlicher und naturschutzrechtlicher Sicht. So sei ein Teil der Fläche als Biotop ausgewiesen und Kirrungen von Schwarzwild verboten gewesen, um die Wiederansiedlung des Auerwilds zu ermöglichen.

Für ihn stellen die Windräder eine enorme Belastung für Flora und Fauna dar, er plädierte für mehr Wasserkraft in der Region und kündigte an, im Rahmen des Hochwasserschutzes zu prüfen, ob dieser nicht gleichzeitig für die Herstellung von Energie genutzt werden könne. Ortschafts- und Gemeinderat Manfred Leonhardt bekannte sich zum Bau der Windkraftanlage, es gebe hierzulande keine Ressourcen für eine anderweitige Energiegewinnung.

Der immer höher werdende Energieverbrauch sei nicht mit erneuerbaren Energien abzudecken, eine Grundlast müsste immer gegeben sein, so Ortsvorsteher Fritz Meier. Er möchte die Lebensräume im Kleinen Wiesental, „die gute Stube des Landkreises“, wie er Behördenvertreter zitierte, so erhalten, wie sie sind. Sorge bereite ihm die Spaltung der Bevölkerung.

Das Thema wurde in den anschließenden Wortmeldungen weiter kontrovers diskutiert, teils auch hitzig und emotional, bevor Meier zur Abstimmung aufforderte. Vier Ortsräte votierten abschließend gegen den Vertrag, einer stimmte ihm zu.

Der nächste Tagesordnungspunkt, die Anfrage der Weidegemeinschaft nach Zuschuss in Form von Holz für den Bau eines Geräteschuppens, habe sich vorerst erledigt, so Meier.

Maschinen können teilweise verkauft oder für mindestens ein Jahr anderweitig untergestellt werden.

Der Schwarzwaldverein wird für die ausgewiesenen Routen im neuen Wanderführer des Kleinen Wiesentals die neue Beschilderung vornehmen. In Bürchau erledigt diese Aufgabe Manfred Leonhardt.

Unter Verschiedenes machte Ortsvorsteher Meier im Hinblick auf die sich häufenden Schäden durch Hochwasser deutlich, dass dringend Maßnahmen zum Schutz ergriffen werden müssten und er einen Antrag auf Begehung stellen werde.

Weiter berichtete er von dem außerordentlichen Holzhieb in der Gemeinde. Dieser stehe nicht in Zusammenhang mit dem geplanten Windpark. Im Zuge der Sanierung des Hochbehälters wurde in Bürchau die Quelle 3 (Wasserquelle) neu gefasst. Sie werde seit längerer Zeit täglich gemessen und bringe kontinuierlich eine sehr gute Wassermenge, so dass man hier bei Trockenheit gut aufgestellt sei.

Im Hinblick auf die im Juni 2019 anstehenden Kommunalwahlen wollte sich Ortsvorsteher Meier noch ein Stimmungsbild des Gremiums einholen, das sehr ernüchternd war. Katharina Matzken will sich zur Wahl stellen, die Räte Huber, Herzog, Leonhardt und Meier wollen nicht mehr kandidieren.