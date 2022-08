Kleines Wiesental Honig, Spanferkel und Blasmusik

Deshalb dient der Neubau als Ausbildungszentrum. Dieses Jahr konnten bereits acht Jungimker ausgebildet werden. Der Vorsitzende: „Diese Investition hat ein ordentliches Loch in unsere Vereinskasse gerissen, daher sind wir froh, unser traditionelles Imkerfest am letzten Augustwochenende durchführen zu können.“ Ganz im Zeichen des Honigs steht die Veranstaltung am kommenden Sonntag. So wird das angebotene Spanferkel in einer Honiglake eingelegt. Das Dressing für den Salatteller ist ebenfalls mit Honig verfeinert. Wer will, kann auch einmal ein Honigbier probieren. Und in der reichhaltigen Tombola gibt es auch von den Imkern im Tal gespendeten Honig zu gewinnen, der ebenfalls verkauft wird.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Frühschoppenkonzert der „Dinkelberger Musikanten“. Auch dieses Jahr konnte die Truppe wieder engagiert werden. „Ich freue mich sehr über die Zusage, die „Dinkelberger“ gehören einfach dazu“, so Brendlin. Es steht auch ein umfangreiches Informationsangebot rund um Bienen und Insekten bereit.

Trotz Ferienzeit, Corona und einer allgemein festzustellender „Helfermüdigkeit“ kann wieder ein tolles Angebot auf die Beine gestellt werden. „Nur mit einem intakten Verein und Unterstützung der alten Vorstandschaft ist solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“

Kuchenspenden werden gerne noch vor Ort angenommen.