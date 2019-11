Kleines Wiesental Ideensuche für die Seniorenarbeit

Von Gudrun Gehr

Kleines Wiesental. Noch am Mittwoch präsentierten die beiden Mitarbeiterinnen in der Gemeinderatssitzung in Tegernau ihre Aktivitäten, die sie seit Anfang Oktober für die „Wiederbelebung“ des Projekts „Im Tal leben“ in Angriff genommen haben. Ergänzend stellten die beiden „Bleibe-Beauftragten“ am Donnerstagabend ihre Arbeit im Rahmen eines Zukunftstreffens vor. Eingeladen dazu waren ins Rathaus alle Neugierigen, Engagierten, Motivierten, Unentschlossenen und Kreativen. In persönlicher Weise hatten die beiden Beauftragten jeweils ein kleines Präsent für jeden Gast vorbereitet. Die Besucher wurden von Bürgermeister Gerd Schönbett begrüßt.