Kleines Wiesental „Ihr macht viel für unser Dorf“

Die 43 Mitglieder der „Milchhüüsler“ stellten im Jahresverlauf allerhand auf die Beine. Unter anderem wurde eine „Himmelsliege“ angeschafft, die erwirtschaftet werden konnte, weil durch Eigenarbeit der Vorplatz des Häuschens mit Verbundsteinen neu belegt wurde und ein finanzieller Zuschuss nicht gänzlich verbraucht wurde. Die „Himmelsliege“ wurde am Schiibefüürplatz installiert und ist von jedermann benutzbar.

Wie aktiv der Verein ist, belegte der Bericht von Schriftführerin Sigrid Fricker. Die „Milchhüüsler“ nahmen wie üblich am Brauchtumsfest in Raich teil und boten dort die alemannische Spezialität „Fozzelschnitten“ an, was sich als durchschlagender Erfolg erwies. Im Jahresverlauf wurde am Schiibefüür, am Schneeglöcklimarkt, am Dorffest, am Kurvenfest und beim Bergadvent gewirtet.