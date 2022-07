Kleines Wiesental Im Einsatz für Tier und Natur

In seinem Jahresrückblick ging zunächst ein großer Dank an die Weidewarte Werner Schwald, Florian Dießlin und Fabian Eiche, die innerhalb von rund 150 Weidetagen auf der Holderweide, am Nonnenmattweiher und auf der Belchenweide tätig waren. Eiche sagte: „Das ist ein Riesengeschäft, die Viehherden im Griff zu behalten“. Dank ging auch an die Tauziehfreunde Böllen für die jährliche Erstellung des Weidezaunes am Südhang des Belchen, der über etliche Kilometer hinweg reicht. Mit der Weidesaison war Eiche zufrieden: „Wir hatten genug Wasser und Futter, allerdings wurde auch weniger Vieh aufgetrieben“.

Schriftführer Dirk Wagner berichtete von einem ruhigen Weidejahr, die Weidewarte waren mit 1290 Stunden bei der Viehbetreuung tätig. Er sagte: „Eine Erleichterung war die Fertigstellung der Wasserversorgung in Belchenhöfe für die Holderweide“. Das Wasser würde hierfür vom Hochbehälter in eine Zisterne gepumpt und läuft dann zum Holder. Ein Dank des Vereines richtet sich an die Gemeinde für die Unterstützung. Es wurden 185 Rinder, 999 Schafe, 208 Ziegen, neun Pferde und acht Lamas betreut.

Zahlreiche Aktivitäten

Für die örtlichen Landwirte wurden 94 Tonnen Kalk beschafft, rund vier Tonnen wurden hiervon in einer gemeinsamen Aktion am Holder von Hand ausgebracht. 14 Teilnehmer betätigten sich an einer Hurstaktion, wobei auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Ein Farnmulchen wurde am Belchen vom Landschaftserhaltungsverband organisiert. Auch wurde ein Entwurf des neuen Vereinslogos beschafft.

Bericht des Rechners

Sven Eiche berichtete über den zufriedenstellenden Kassenstand des Vorjahres. Auf der Ausgabenseite standen unter anderem die Anschaffung des Kalkes und des Kippanhängers sowie eine Spende an das Biosphärenklassenzimmer in Höhe von 3.000 Euro. Auch wurden Sitzbänke beschafft und aufgestellt. Die Kasse wurde von Ortsvorsteher Klaus Worms und Martin Kiefer geprüft. Klaus Worms berichtete von einer tadellosen Kassenführung und bat um Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Neuwahlen

Die bisherigen Kassenprüfer wurden nach dreijähriger Amtszeit neu gewählt. Zur Wahl stellten sich Helmut Senn und Florian Dießlin, die einstimmig gewählt wurden. Als neuer Gerätewart wurde Max Senn gewählt.

Satzungsänderung

Der stellvertretende Vorsitzende Martin Asal berichtete, dass die Vereinssatzung aufgrund gesetzlicher Gegebenheiten angepasst werden muss. Es ist erforderlich, die Gemeinnützigkeit zu erweitern. Künftig können Fördermitglieder, auch Jugendliche, als Vereinsmitglied aufgenommen werden. Die Änderung wurde bei einer Enthaltung angenommen.

Grußwort

Klaus Worms meinte: „Hinter der Kulturlandschaft, die wir sehen, steckt eine Menge Arbeit, damit nicht alles zuwächst. Dies kann nur gelingen, wenn man zusammenschafft.“ Worms Dank galt dem Vorstand Erwin Eiche. Worms sagte: „Wenn du nach deinen Rindern rufst und die Tiere dir folgen, sieht man Deine innigliche Beziehung zu den Tieren“.

Verschiedenes

Der Verein zählt 31 Mitglieder. Der Viehauftrieb im Frühling zur Holderweide und am Nonnenmattweiher verlief bestens. Der Auftrieb am Belchen erwies sich zunächst als schwierig, da zehn Rinder flüchtig gingen und erst nach zwei Tagen wieder eingefangen werden konnten. Am Belchen wurde innerhalb sieben Hektar ein Wolfszaun für die Ziegenhaltung eingerichtet.

Weide- und Landschaftspflegeverein Neuenweg

Ansprechpartner: Erwin Eiche

Adresse: Talstraße 8, 79692 Kleines Wiesental

Tel. 07673 / 1763

E-Mail: erwin.eiche@gmx.de