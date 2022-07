Kleines Wiesental Im Weideschuppen wird getanzt

Pilar Buira Ferre musste vor Beginn gleich mal die Zuschauer vorwarnen, dass es sehr laut werden kann. Und das wurde es stellenweise auch. Anfänglich waren die Zuschauer zudem stark vom Licht geblendet: kein einfacher Einstieg ins Festival.

Unter einem großen Rolltisch mit der achtungheischenden Schlagwerk-Batterie, an der zwei Drummer sich ein Schlagwerk-Duell liefern, hat sich der Tänzer erst mal verborgen und windet sich durch die Metallstreben. Es entsteht eine Tanzkreation mit und gegen den Schlagzeugapparat. Der Tänzer legt sich ein Seil um und zieht gegen Ende den Schlagzeugtisch über den Bühnenboden.

Manchmal wirkt das Ganze wie ein Zweikampf, hat dann aber auch wieder andere, leisere Momente, wenn die Perkussionisten aufhören und zu dritt nur mit ihren Sticks den Rhythmus trommeln. Einmal sieht es so aus, als würde der junge Ezio von seinem Vater Schlagzeugunterricht bekommen, wenn er hoch klettert und erste Versuche mit den Trommelstöcken macht.

Im Ganzen eine spannende biografische Vater-Sohn-Beziehung, die der Frage nachgeht: Wo stehe ich im Leben? Welche Beziehung habe ich in meiner Familie?

Es war eine gewaltige Interaktion zwischen dem Tänzer und den Schlagwerkern Dario Di Filippo und Donato Manco an den „Schießbuden“.

Mysteriös bleibt der Schluss, der nachdenklich macht: Das Schlagzeug wird abgebaut, im Raum verteilt, und nur noch ganz leise gestrichen oder berührt – also ein stiller Abgang.

Jubiläumschoreografie

Nach diesem ersten spektakulären Teil war die Pause nötig, auch für den Umbau. Doch draußen prasselte Gewitterregen und man konnte mit der Veranstalterin froh sein, dass man im Trockenen des Weideschuppens saß und nicht wie früher im Garten des Rosenhofs, wo bei solchen Situationen die Bühne mit Besen vom Regenwasser befreit werden und das Zeltdach stabilisiert werden musste.

So konnte die Gruppe „In-Zeit-Sprung 10“ unbelastet und ungestört von Wetterkapriolen ihr neues Stück „An einem stillen Tag kann ich dich atmen hören“ aufführen. Die zwölf Teilnehmer der Jubiläumschoreografie kommen alle aus Südbaden, sind keine Profis, arbeiten in anderen Berufen, im Garten, in der Schule, im Krankenhaus, im Büro, haben nichts mit Bühne, Tanz oder Theater zu tun. Aber sie haben eine ähnliche Sprache entwickelt und ein ähnliches Gefühl für die Kunst als eine Annäherung an Themen, die alle beschäftigen.

Es ist ein Miteinander von Körper, Bewegung, Ausdruck und Gefühlen, wie Choreografin Pilar Buira Ferre ihre Idee bezeichnet. Und jeder ist sich selbst, egal ob er in der Gruppe oder als Individuum daherkommt, in diesem Stück, das viel Humor hat.

Mal witzig, mal poetisch

Gleich das Eröffnungsbild war witzig: Da schwärmen die Frauen mit opulenten Bustiers herein, einer Art bemalten Gipskorsetts, mit Sonnenbrillen, was sommerliche Ferienstimmung suggeriert. Man konnte viel lachen über diese „Touristen unserer eigenen Leben“, wie es die Schöpferin dieses Tanzstücks im Programmheft ausdrückt. Dann tanzen sie im 50er-Jahre-Outfit zu Twist und der italienischen Schnulze „Tintarella di luna“, und eine Fahrradepisode sorgt für Erheiterung. Ein sehr poetisches und assoziatives Bild entwickelt sich in einem Duo mit Tüllstoff, in dem die Choreografin für eine erkrankte Tänzerin eingesprungen ist, und in dem Auftritt der beiden einzigen männlichen Tänzer beim Abbrennen von Zündhölzern.

Am Schluss wird es wieder ernst, wenn sich die Frauengruppe zum Publikum wendet, nicht für Fuß-, sondern für Handwaschungen zur meditativen Bach-Arie „Erbarme dich“ in einer ergreifenden Violinbearbeitung.