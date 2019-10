Kleines Wiesental Jubiläumsevent bei Kaiserwetter

Der Weideviehmarkt in Wies begann am Morgen mit der Anlieferung des Viehs und dem Anbinden auf dem Platz beim so genannten „Ring“. In diesem Jahr wurden nur 16 Tiere von ihren Besitzern zum Verkauf angeboten. Auktionator Oliver Keller aus Gresgen aber vor allem natürlich die Qualität des Tiermaterials, so Heiner Brunner, hätten wesentlich dazu beigetragen, dass bis auf ein Tier alle Rinder verkauft wurden. Nach der Versteigerung konnten die Gäste aus einem breiten Mittagsangebot wählen. Es gab Suppenfleisch mit Meerrettich, Nudelsuppe mit Fleischeinlage, Kuttelsalat, Bauernbrot und Zwiebelewaie sowie Kuchen und Torten des Landfrauenvereins Kleines Wiesentals.

Bürgermeister Gerd Schönbett und Vertreter des Landratsamtes würdigten die 30-jährige Erfolgsgeschichte des Weideviehmarktes. Der Weidviehmarkt ist aus kleinen Anfängen heraus zu einem Publikumsmagneten geworden (wir berichteten).

Beim nachmittäglichen Schauprogramm beeindruckte das Westernreiten des Teams von Simen Horses die vielen Zuschauer, vor allem beim sogenannten Cutting, dem Treiben von Rindern in der Koppel. Etwas anders gelagert war die Vorführung von Sarina Burger aus Hägelberg. Sie zeigte zirkusreife Freiheitsdressuren mit ihren Shetland-Ponys.

Bis in den Abend hinein bestimmte eine heitere Stimmung die Szenerie um den Weideschuppen. Die Weidegemeinschaft und die Gemeinde Kleines Wiesental als Veranstalter konnten am Ende mit dem Anlass zufrieden sein. Heiner Brunner oblag es, den Gewinnern des Jubiläumsquiz`, Philipp Bürger aus Wies und Denis Stoll aus Wambach, ihre Preise zu überreichen. Brunner dankte besonders Melanie Mühlhäuser für die Moderation und dem Bauunternehmen, das den Bereich beim Weideschuppen als „Bauhof“ für die Breitbandverlegung nutzt, dafür, das Areal so hergerichtet zu haben, dass der Weideviehmarkt im gewohnten Rahmen abgewickelt werden konnte.