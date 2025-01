Ein größerer Aschehaufen direkt neben einem Gebäude hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Elbenschwander Ortsstraße gebrannt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnten zwei Jugendliche aus der Nachbarschaft, die in der Jugendfeuerwehr sind, das Feuer löschen, heißt es im Polizeibericht. Für die Feuerwehr waren nur noch Nachlöscharbeiten zu tätigen. Vor dem Brand soll ein Bewohner Asche über den ehemaligen „Mistabwurf“ auf einen darunterliegenden größeren Aschehaufen geworfen haben Vermutlich war diese Asche noch nicht gänzlich ausgekühlt und entzündete den Aschehaufen. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden soll nicht entstanden sein.