Kleines Wiesental Jungbestandspflege vernachlässigt

Klaus Worms plädierte dafür, den Vertrag nicht zu verlängern, weil die Beförsterung in Neuenweg im vergangenen Jahr nicht stattgefunden habe. Er erinnerte an die Ziele der Forsteinrichtung. Diese sieht vor, dass man im Revier Neuenweg, dem größten Forstrevier im Landkreis Lörrach, innerhalb von zehn Jahren circa 100 Hektar Wald erntet. In den Gebieten, wo Holz geerntet werde, keimten dann die Jungpflanzen, allerdings auch unerwünschte Flora. Aufgabe des Försters sei es, diesen Jungbestand zu pflegen. „Die Pflege des Jungbestands schmälert den Gewinn, ist aber gut für die Nachhaltigkeit“, sagte Worms gegenüber unserer Zeitung. Er findet, dass diese Jungbestandspflege in Neuenweg im vergangenen Jahr zu kurz gekommen sei. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für den Revierleiter Rüdiger Motzke, der nun ein dreifach so großes Revier wie einst zu betreuen habe. Er müsse die Jungbestandspflege nicht selber übernehmen, sondern könne das an einen Dienstleister delegieren.