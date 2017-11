Kleines Wiesental „Keine Restriktionen für Landwirte“

Von Gudrun Gehr

Zur Gesprächsrunde übers Biosphärengebiet hatte der Verein „Krone und Kultur“ mit Hans Viardot vier Fachleute ins Wirtshausmuseum „Krone“ eingeladen.

Kleines Wiesental-Tegernau. Als spezielles Beispiel sprach Herbert Baier die ökonomischen Schwierigkeiten des Betreibers des Schlachthauses Schönau an, das zum Verkauf steht.

Schlachthaus Schönau: Dieses Schlachthaus, geschätzt von den Landwirten, sollte als Vermarktungsstützpunkt erhalten bleiben. Wäre es nicht möglich, unter der Regie der Biosphäre, mit dem Landkreis und den Rinderzüchterverbänden einen „runden Tisch“ ins Leben zu rufen, um das Schlachthaus zu retten? Sollte das Schlachthaus Schönau nicht erhalten werden können, müssten die Schlachttiere ins nächstgelegene Schlachthaus nach Freiburg gebracht werden, was zum einen die Wertschöpfung verringert, zum anderen auch längere Tiertransporte und somit Stress und Leid für die Tiere erzeugt. Peter Palme, künftiger Bürgermeister von Zell, ergänzte, muslimische Bürger in Schönau und Zell seien auf das Schlachthaus Schönau angewiesen.

Ebenfalls ist die Ablehnung des Biosphärengebietes bei den Landwirten im Zeller Bergland hoch. „Unsere Landwirte haben die allergrößten Sorgen.“ Es mangele an Infos, gezielt müssten Landwirte angesprochen und vermittelt werden, dass die Chancen durch die Förderungen größer seien als die Ängste. Walter Kemkes, Geschäftsstellenleiter des Biosphärengebietes Schwarzwald mit Sitz in Schönau: „Es gibt im Biosphärengebiet keine einzige Restriktion für Landwirte.“ Bezüglich des Schlachthauses habe die EU hohe Messlatten angelegt.

Zu prüfen sei, ob es neue Wege wie den Weideschuss oder mobile Schlachtereien geben könne. Es werde versucht, mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden. Die Landwirte könnten den Kontakt zur Geschäftsstelle suchen, dort stehen im Fachbereich „Landnutzung“ eine Agrar-Ingenieurin und eine Forstwirtin zur Beratung über die Förderprogramme zur Verfügung. Walter Kemkes erwähnte den Kriterienkatalog für die Fördertöpfe. Die Anerkennung als BSG bedeute Lob und Wertschätzung für die Regionalentwicklung. Vergleichbar mit dem Südschwarzwald sei nur noch der (Vor)-Alpenraum. Er bat um Verständnis, da die Geschäftsstelle in Schönau gerade ein Jahr alt und noch im Aufbau sei. Totzdem wurden bereits viele Entwicklungen angestoße. Ergebnisse lägen jedoch noch nicht vor. „Verstehen Sie uns als Entwicklungsagentur.“

Gresger „Ammele“-Kirschbäume

Vera Noy aus Gresgen berichtete über die hohen bürokratischen Hürden bei der Beantragung eines Zuschusses. Mit einigen Mitstreitern versucht sie, die aussterbenden Gresger Sauerkirschbäume „Ammele“ am Leben zu erhalten und gesunde Jungpflanzen zu züchten. Die Baumart ist stark gefährdet. Wichtiges Ziel ist es, dass möglichst viele Gresger Kirschbäume auf ihrem Grundstück pflanzen. Mit dem Gresger Verschönerungsverein wurde beschlossen, Fördermittel der Biosphäre zu beantragen, da mehrere kostenintensive Gen-Analysen der übrigen Bäume erforderlich sind. Aufgrund der komplizierten Förderrichtlinien verschob sich die Terminierung mehrfach. Mühsam wurde ein Obstbau-Institut am Bodensee gefunden, das als einziges in Deutschland in der Lage sei, entsprechende Analysen zu machen. Dort mussten die noch grünen Blätter der Bäume vorsorglich eingefroren werden, da kein endgültiger Bewilligungsbescheid vorlag. Vera Noy: „Die Beantragung der Zuschüsse erfordert einen langen Atem und große Hartnäckigkeit.“

Walter Kemkes bedauerte die Umstände, betonte jedoch, dass die Biosphäre als Stabsstelle zum Regierungspräsidium Freiburg gehört und an Landesrecht und die -haushaltsordnung gebunden ist.

Tourismus

„Das zieht einfach, wenn Biophärengebiet davor steht“, so Patricia Fromm (Bereich Wirtschaft und Tourismus). Es gebe viele Gäste, die ihre Urlaubsziele auswählen, weil sich dort ein Nationalpark oder ein Biosphärengebiet befindet. Deshalb sei die Urlaubsregion Schwarzwald noch attraktiver geworden. Für das neue Gebiet liegen jedoch noch keine Zahlen vor.

Holzeinschlag

Ein Bürger beschrieb die massive Belegung mit 18 000 Kubikmetern Buchenholz im Holzlager Niedertegernau. Dieses Holz würde in die Schweiz verkauft. Auch sei im Bereich des Nonnenmattweihers ein rücksichtsloser Kahlschlag vom Wald und des immer seltener werdenden Erikas erfolgt. Der Bürger erkundigte sich, ob die Biosphäre gegen diese Missstände vorgehen könne. Walter Kemkes entgegnete, dass für möglicherweise vorliegende Verstöße die Forstverwaltung zuständig sei. Revierförster Joachim Trautwein bestätigte, dass im Holzlager in Niedertegernau Holz aus dem ganzen Landkreis Lörrach lagert. Hier gebe es einen hohen Prozentanteil von Laubholz, dessen Nutzung nachhaltig sei. Das Holz würde in der Schweiz für die Möbel- beziehungsweise Papierherstellung eingesetzt.

Förderanträge und Infos sind auf der Homepage des Regierungspräsidiums abrufbar: www.biosphärengebiet-schwarzwald.de.