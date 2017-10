Kleines Wiesental Kesselfleisch und flotte Klänge lockten Besucherscharen an

Kleines Wiesental-Wieslet (os). Metzgete mit Blasmusik war schon zum 23. Mal beim Musikverein Wieslet angesagt. Die geschmückte Gemeindehalle war Anlaufpunkt für Freunde saisonaler Gaumenfreunden aus lokaler Herstellung, garniert mit Blasmusik und Mundarttheater. Angesichts zwei Tagen mit bestens besetzter Halle verwunderte es nicht, dass Martin Schwald, Katja Sturm und Manuela Asal schon am frühen Sonntagnachmittag zufrieden Bilanz zogen.

Unterhaltung bodenständiger Art durch die Blasmusik, dazu die beliebte Metzgete, der neue Wein sowie das passende Wetter für eine Hallenveranstaltung nannte Schwald des weiteren als Zutaten zum Erfolgsrezept, das die Gäste anlockt. Ein Programmhöhepunkt am Samstagabend war das von der Mundart-Laienspielgruppe des Gastgebers aufgeführte Stück „Der bronzene Jüngling“, bei dem die Lachmuskeln der Zuschauer enorm beansprucht wurden. Manuela Asal, Stefan Volz, Frank Kuttler, Lena Dießlin, Manuela Dreher und Christoph Friedlin brillierten in der Komödie um eine Bauersfamilie, deren Erbtante nur dann das Erbe vermachen wollte, wenn die Eheleute die einst von der Tante als Hochzeitsgeschenk erhaltene Statue des „bronzenen Jünglings“ noch vorweisen könnten. Das konnten sie zwar nicht, doch der Freund der Tochter mimte die Statue so gut, dass dem glücklichen Ende, also dem Verfassen des Testaments, nichts mehr im Wege stand.

Den musikalischen Auftakt des Samstags und der Metzgete hatte der Musikverein Rohmatt mit Dirigent Jürgen Strittmater bestritten. Anschließend an das Theaterstück konzertierte der Musikverein Tegernau mit Thomas Schmid am Taktstock. Am Sonntag war die Stadtmusik Schopfheim unter Stabführung von Joachim Wendland fürs Frühschoppen- und Mittagskonzert zuständig. Die durch die Bewirtung stark eingespannten Wiesleter Musiker verzichteten auf ihre Konzerteinlagen.

Verlost wurde aber die reichhaltig bestückte Tombola. Dem Führungstrio Manuela Asal, Katja Sturm und Martin Schwald war es ein Herzensanliegen, allen 60 Helfern aus dem Musikverein für den Einsatz zu danken.

Nur so habe man den schönen Erfolg erzielen können, hieß es. Besonderer Dank ging auch an die beiden Metzgermeister Fritz Wassmer senior und junior, die wie in all den Vorjahren auch heuer wieder die Metzgete zubereitet hatten.