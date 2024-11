Kleines Wiesental: Kinder erforschen Herbstwald mit allen Sinnen

Die Schüler der ersten Klasse der Nachbarschaftsschule im Kleinen Wiesental waren die Ersten, die in diesem Schuljahr Unterricht in der Natur erleben durften. Mit Försterin und Waldpädagogin Gudrun Roser ging es hinaus in den nahe gelegenen Wald, um die Herbstfärbung der Laubblätter genauer unter die Lupe zu nehmen.