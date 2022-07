Kleines Wiesental. Der Tourismusverein Kleines Wiesental bietet zum Naturparkmarkt in Wies (siehe unten stehenden Artikel) am Sonntag, 17. Juli, ein Rätselraten für Kinder am Sagenweg an. Entlang des Weges befinden sich mehrere Buchstaben, die richtig zusammengesetzt das Lösungswort für das Rätsel ergeben, heißt es in der Ankündigung. An der Starttafel auf dem Rathausplatz in Tegernau befinden sich Stift und Zettel. Am Ende des Weges in Wies wartet beim richtigen Erraten am Stand des Tourismusvereins Kleines Wiesental eine kleine Überraschung.