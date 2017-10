Kleines Wiesental Kindergarten: Ergänzungen durch Verband

Kleines Wiesental. Zur Kindergartendiskussion im Kleinen Wiesental hat Susanne Bauer von der Geschäftsführung des Verbands der evangelischen Kirchengemeinden im Kleinen Wiesental, Abteilung Kinderpflege, inhaltliche Ergänzungen angebracht, die in diesem Rahmen genannt, jedoch inhaltlich nicht korrekt wieder gegeben worden seien:

„In Bezug auf die Anfrage von Herrn Vollmer, dass 20 Kinder in Wieslet und Wies angemeldet seien, wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass den Eltern in Wieslet aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten in Wieslet eine zusätzliche Gruppe in Wies angeboten wurde. Diese wurde von keinem in Anspruch genommen, so dass alle bisher angemeldeten Kinder mit vollendetem 3. Lebensjahr einen Kindergartenplatz in Wieslet erhalten. In Wies hat sich aufgrund aktueller Fluktuation und Zuzug eine längere Warteliste gebildet. Hierzu bestehen bereits Überlegungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, wie darauf regiert werden kann“, heißt es in der Stellungnahme des Verbands.