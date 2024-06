Wildkäuter-Projekttage

Im Frühjahr, wenn junge Fichtenspitzen frisch, zart und leuchtend grün ins Auge fallen, können sie für Leckereien wie Sirup, Gelee oder als Salatbeigabe genutzt werden, heißt es im Rückblick auf das erste Projekt; Die Spitzen schmecken nur wenig nach Harz, aber intensiv nach Zitrone, sollen das Immunsystem stärken und gerade im Frühjahr vitalisierend wirken. Die Kinder der Nachbarschaftsschule entschieden sich unter professioneller Anleitung des Wildkräuter-Experten Wolfgang Kistner für die Herstellung von Fichtenspitzensalz.

„Ihr dürft nur ernten, was ihr auch kennt“, erklärt der Kräuter-Experte den Viertklässlern, als es ans Sammeln von Fichtenspitzen, Wildkräutern und Blüten am nahgelegenen Waldrand ging. „Und was die Kinder kennen, ist beachtlich“, heißt es in der Mitteilung weiter: „Durch immer wieder stattfindende Naturpark-Projekte sind die Schüler der Naturparkschule in Sachen „Natur und Umwelt“ bemerkenswert fit.“