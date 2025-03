Kleines Wiesental: Köstlichkeiten in der Sennhütte

Plaudern in der Küche

In der Küche plauderte Maximilian Grether, dass er sich gerne von fremden Küchen inspirieren lasse. Mit seiner Frau, der Sommelière Christine Grether, sei er gerade aus Thailand zurückgekommen, was die Speisekarte des Event-Abends beeinflusst habe. Satay-Spieße mit Erdnusscreme und fermentierter Gurken-Kimchi steht sonst eher nicht auf der Tageskarte eines Schwarzwald-Lokals. Das Gericht kam so gut an, dass Grether erwägt, einiges auf der regulären Karte zu übernehmen. Gut kam auch die südamerikanische Gewürz-Soße Mole an, die Grether zur Entenbrust servierte. „Die Leute vertrauen und probieren“, so der Spitzengastronom.