Kleines Wiesental: Kontroverse um Angebot für Reparatur

Schönbett erwiderte, dass das Landratsamt beim Hangrutsch „Gefahr in Verzug“ feststellte und daher keine Zeit blieb, weitere Angebote einzuholen. Auch dies konnte Schwald nicht nachvollziehen, im Falle des Hangrutschs gehe es schließlich um eine Summe in Höhe von bis zu 90 000 Euro. Man hätte auch in der kurzen Zeit weitere Unternehmen fragen können, ob sie die Schäden genauso schnell beheben können. „Sonst müssen wir immer schauen, dass wir es kostengünstig hinkommen“, betonte er. Gemeinderat Matthias Leisinger unterstützte die Ansicht, dass man ein zweites Angebot hätte einholen sollen. Er stellte die Frage, wer entscheide, welches Unternehmen bei „Gefahr in Verzug“ angefragt wird. Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow erklärte, dass der von der Verwaltung beauftragte Statiker die Anfrage für die Arbeiten am Hangrutsch organisiert habe. Und da die betreffende Baufirma gerade in Neuenweg tätig sei, wurde diese auch für die Brückensanierung angefragt – die Verwaltung verspricht sich hierdurch eine Kostenersparnis, da das Unternehmen „nur den Bagger umsetzen“ müsse. Zudem sei von Vorteil, dass das Bauunternehmen bereits die erste provisorische Brückenreparatur realisiert hat.