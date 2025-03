Kleines Wiesental: Krone-Wirtin zieht es in den Hirschen

Die Museumswirtschaft hat in zwei urigen Gasträumen im Erdgeschoss etwa 50 Sitzplätze, und etwa noch mal so viele in der lauschigen Gartenwirtschaft.

Ein großer Saal im Obergeschoss mit weiteren etwa 60 Sitzplätzen bietet sich für Theater und Musikveranstaltungen an.

Info

Kontakt

zum Krone-Verein über den Vorsitzenden Gerhard Wagner, Tel. 07629/337; E-Mail an: gerhard.wagner55@gmx.de

Konzerte & Veranstaltungen:

Am Wochenende finden in der Krone nochmals Veranstaltungen statt: Am heutigen Freitag, 14. März, spielt das Acoustic Duo Frisch (Norbert Scholle (voc., git.) und Hartmut Fricke (perc., voc.). Zu ihrem Programm gehören Cover-Songs der Stilrichtungen Rock, Pop und Folk. Am Samstag, 15. März, gastiert Frank Neuschütz mit Gesang und Gitarre; zum Repertoire gehören Schlager, Rock ’n’ Roll, Country und Oldies. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 16. März, ab 17 Uhr schließlich treten der Heimatdichter Markus Manfred Jung und das klassische Bläserensemble „Klangspiel“ gemeinsam auf. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei, um Spenden wird gebeten. Reservierung unter Tel. 0173/32 42 15.