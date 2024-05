Kleines Wiesental: KuK-Team trägt Viardots Erbe weiter

Krone-Wirtin Manuela Lin und KuK-Vorstand Gerhard Wagner. Foto: Gudrun Gehr

Kunstvolle Zeichnung im Zwischenlager

In der weiteren Planung ist das Einrichten der Schleith-Stube im Gasthaus Maien in Wieslet, das voraussichtlich im Herbst eröffnet wird. Die kunstvollen Bleistift-Zeichnungen von Ernst Schleith befinden sich derzeit im Zwischenlager in der alten Grundschule Wieslet. Darüber hinaus diente das urige „Herrenzimmer“ als Standesamt für fünf Hochzeiten, drei Geburtstagsfeiern wurden im Festsaal durchgeführt.