Kleines Wiesental Lieb gewonnene Tradition

Zur Kooperationsveranstaltung habe man eingeladen, weil der Gesangverein mit noch gut einem Dutzend Aktiven seinen Adventsevent alleine nicht mehr stemmen konnte, so Bernd Haas. „Wir in der Feuerwehr mit Abteilungskommandant Mike Sutter sind mit 20 Mann gut aufgestellt, haben in der Vergangenheit mit den sommerlichen Kastanienfesten beim Gerätehaus viel Erfahrung in der Bewirtung und können so mit den Sängerinnen und Sängern gemeinsam eine lieb gewonnene Tradition in Wieslet am Leben erhalten.“

„Wir sind fast überrannt worden“