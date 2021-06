Kleines Wiesental Lieder mit Geschichten verknüpft

Ein Solist wird den Freitagabend bestreiten: es ist der französische Saxophonist Marton Grandperret aus Paris. In seinen Stücken geht es um nichts anderes als um Liebe und Tod. Der letzte Abend des viertägigen Kulturfestivals wird am 24. Juli durch ein Überraschungsprogramm mit kurzen Choreographiestücken gestaltet, kündigt Pilar Buira Ferre an. Eintritt 25 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Ebenfalls schon lange Tradition sind die Sommercamps für Kinder. Vom 2. bis 5. August sind Kinder von vier bis zwölf Jahren zum Tanzcamp eingeladen, bei dem auch Theater und Zirkus gespielt wird. Wiederum auf Vermittlung von Bernhard Wehrle ist der berühmte Cellist Matthieu Saglio zu Gast in Schwand und wird seine Zuhörer auf eine „Reise durch Musik und Länder“ mitnehmen. Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Ein echter Zirkus aus Basel gastiert mit den „Fahraways“ am 14. und 15. August auf dem Rosenhof und bringt mit seiner aktuellen Produktion „Ballet“ und einem gewagten Wortspiel eine Menge Paletten mit, soviel sei verraten. Bei diesem Gastspiel wird kein fester Eintritt erhoben, es geht nach der Vorstellung ein Hut herum.

Den Abschluss des Sommerprogramms im Kleinen Wiesental bildet am 26. September ein erster Kultur-Parcours in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus von Ried. Auf mehreren Stationen der „offenen Höfe“ sollen alemannische Lyrik und regionale Malerei, Tanz, Theater und Musik in einem ganztägigen Programm kombiniert werden. Das detaillierte Ablaufprogramm wird demnächst festgezurrt. Die kulinarischen Spezialitäten sollen in der „Sennhütte“ in Schwand und im „Adler“ in Ried integriert werden. Wegen frt Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl an diesem Tag auf 60 begrenzt.