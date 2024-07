Kleines Wiesental/Lörrach: Baustelle des Klinikums besichtigt

Banner-Projekt

Die Kliniken des Landkreises Lörrach bieten ein „Banner-Projekt“ zum Neubau an, das sich vorwiegend an Schulklassen der Stufen drei und vier richtet. Bereits im vergangenen Monat besuchten Vertreter der Kliniken, darunter Ricarda Braun, dort zuständig für die Bauorganisation, die Kinder in der Naturpark-Schule – mit vielen Infos zum Zentralklinikum im Gepäck.

Diese Infos konnten die Kinder auch jetzt noch wie aus der Pistole geschossen wiedergeben. Wie zum Beispiel, dass es 3200 Türen und 2300 Fenster geben wird, dass mehr Stahl im Bau zu finden ist als im Pariser Eiffelturm oder dass das Klinikum so groß wie zwölf Fußballfelder wird. Beim ersten Treffen in der Schule durften die Kinder Bilder „ihres“ Krankenhauses malen, die Braun auf einen Banner drucken ließ. Bevor es in das Innere des Baus ging, durften die Kinder zuerst den fertigstellten Banner am schier endlosen Bauzaun aufhängen.