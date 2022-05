Kleines Wiesental Mark Keller ist neuer Kommandant

Aber der in der Kritik stehende Tegernauer Feuerwehrkommandant Ralf Grether erklärte noch unmittelbar nach der Sitzung gegenüber der Presse seinen Rücktritt. Er sei „tief enttäuscht von den Unterzeichnern des Briefes“, so dass es keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit gebe. „Das Vertrauen ist zerbrochen, ich kann mit denen nicht mehr zusammen arbeiten“, schloss Grether. Sein Stellvertreter Thomas Schwald nahm ebenfalls seinen Hut.

Der Vorgang schwelt weiter. Der Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Tegernau, Jürgen Schönbett, teilte jetzt bei der Generalversammlung mit, dass noch am Tag der Versammlung zwei weitere aktive Kameraden ihren Hut genommen haben und ausgeschieden sind. Die Abteilung Tegernau zählt jetzt noch 20 Aktive. Keine leichte Situation für die Tegernauer Abteilung also. Und kein leichtes Unterfangen, in dieser Krisensituation eine neue Führung zu finden und einen Neubeginn hinzubekommen.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Gerd Schönbett wählten von den 14 aktiven Mitgliedern zehn Mark Keller zum neuen Abteilungskommandanten - bei zwei Gegenstimmen, einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme. Keller hatte zuvor klar gemacht: „Ich übe das Amt nur so lange aus, wie ich euer Vertrauen und das der Kommandantur habe.“ Zu Kellers Stellvertreter wurde Stefan Wagner gewählt. Neuer Jugendgruppenleiter ist Max Dörflinger, und Ausschussmitglied in der Feuerwehr Kleines Wiesental ist Jochen Dörflinger.

In einer ersten Stellungnahme drückte der neue Feuerwehr-Abteilungschef Keller gegenüber der Presse sein Bedauern aus, dass es überhaupt so weit kommen musste. „Die gesamte Abteilung Tegernau steht hinter den zurückgetretenen Kommandanten“, so Keller unmissverständlich. Es sei traurig, dass die Abteilung überhaupt neu wählen musste, sitzt der Stachel nach dem „Offenen Brief“ offenbar noch immer tief.

Der bei der Versammlung anwesende Feuerwehrkommandant des Kleinen Wiesentals, Thorsten Hornsteiner, beschwor den Zusammenhalt der Freiwilligen Feuerwehr.

Angesichts der internen Querelen kamen die Einsatzberichte der Feuerwehrabteilung Tegernau fast zu kurz. 63 Mal war die Wehr in den letzten beiden Jahren im Einsatz, nicht nur bei großen Bränden wie zuletzt dem Feuer in der Jugendhilfe-Einrichtung in Neuenweg, speziell zu Jahresbeginn 2021 hatte sie auch mit Hochwasser und Erdrutschen, umgestürzten Bäumen und schweren Unfällen zu tun. Jetzt schaut die Feuerwehrabteilung nach vorne und erwartet ein adäquates Ersatzauto für das im September verunglückte Löschfahrzeug.