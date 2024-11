Kleines Wiesental: Mehr als 700 Fahrten für das Bürgermobil

Durch den Service kann in der Flächengemeinde mit zunehmend älteren Bewohnern an fünf Tagen pro Woche ein verlässlicher Fahrdienst vorgehalten werden. Das Mobilitätsangebot sei ein Leuchtturmprojekt. Die Gemeinde erhalte dazu inzwischen Anfragen aus dem ganzen Land, versicherte Mühlhäuser. Schönbett ließ keinen Zweifel: Die Nachfrage nach einem Bürgermobil werde in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels eher noch zunehmen. Der Gemeinderat war da völlig einer Meinung. Das Bürgermobil soll auch mit dem neuen „Bus on demand“ parallel weitergeführt werden.