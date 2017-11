Kleines Wiesental Mit dem Segen der Kirche

Von Heiner Fabry

Das ganze Dorf feierte am Donnerstag in Tegernau die feierliche Einweihung des Nahwärmenetzes. Mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Tegernau, währschafter Bewirtung durch die Freiwillige Feuerwehr und starker Beteiligung durch die Bürger des Dorfes wurde das auf lokalen Holzhackschnitzeln basierende neue Heizsystem gebührend eingeweiht und gefeiert.

Kleines Wiesental-Tegernau. „Was hier auf Bürgerinitiative und mit großem Bürgerengagement geschaffen wurde, haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet“, sagte Daniel Weiß von der EWS Energie GmbH. „Es ist eine ganz große Erfolgsgeschichte, auf die die Bürger Tegernaus stolz sein können und mit der Tegernau in der Region zu Recht als Beispiel angesehen werden kann.“

In seiner Andacht räumte Pfarrer Christian Rave zwar ein, dass es in der Bibel zwar nichts über Nahwärmenetze gebe, „aber es geht grundsätzlich um den Schöpfungsauftrag zum Bebauen und Bewahren der Erde“, führte Pfarrer Rave aus. „Das Nahwärmenetz ist ein Beitrag dazu, nachhaltiger zu leben, die Ressourcen zu schonen und zu versuchen, dem zerstörerischen Klimawandel entgegen zu wirken. Die Bibel fordert uns auf zur Gemeinschaft. Veränderungen wie die mit dem Nahwärmenetz gelingen nur, wenn sich Menschen zusammentun und eine Aufgabe miteinander lösen.“

In einem Segensgebet bat Rave den Schöpfer: „Segne, was hier mit dem neuen Nahwärmenetz geschaffen wurde, damit es dem Wohl der Menschen in diesem Dorf dient und zur Bewahrung deiner Schöpfung beiträgt.“

„Als die Projektidee zuerst an mich herangetragen wurde, war ich sehr skeptisch“, berichtete Daniel Weiß von der EWS Energie GmbH. „Aber die Mitglieder des Vereins „Erneuerbare Energien Kleines Wiesental“ – allen voran Werner Schleith und Gerhard Pfeifer – haben den entscheidenden Anstoß gegeben. Waren zuerst die Eigentümer von rund 25 Häusern an einem Anschluss an das Netz interessiert, so haben wir heute 41 Häuser angeschlossen, von denen mehr als 20 jetzt schon Wärme beziehen. An eine solche Erfolgsgeschichte haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gedacht“, so Daniel Weiß. „Und ohne den vorbildlichen Einsatz von Werner Schleith und Gerhard Pfeifer, die zu den Bürgern in Tegernau gegangen sind und Motivationsarbeit gemacht haben, hätte dieser Erfolg nicht erreicht werden können.“ Daniel Weiß überreichte für die Aktiven des „Energie-Vereins“ ein Anerkennungspräsent.

Martin Halm, Geschäftsführer der Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH, erinnerte daran, was seit Gründung der Kraftwerk GmbH erreicht worden sei. „Wir haben das Kraftwerk, das 2019 sein hundertjähriges Bestehen feiert, neu aufgestellt, haben ein neues größeres Druckrohr eingebaut und im vergangenen Jahr einen Überschuss von 90 000 Euro erwirtschaften können“, führte Martin Halm aus.

„Jetzt haben wir auch ein Nahwärmenetz bauen können“, fuhr der Geschäftsführer fort und bedankte sich bei den Bürgern, die geduldig die Belastungen durch die Bauarbeiten ertragen hatten. Sein besonderer Dank galt Gerlinde Keller von der Gemeindeverwaltung, die sich um Sauberkeit und Ordnung im Rathaus kümmert.

Kleines Wiesental-Tegernau (hf). Nach dem Projektstart 2013, der auf Anregung von zwei Bürgern zustande kam, konnte im vergangenen Jahr das Nahwärmenetz, das von der Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH realisiert wurde, in Betrieb genommen werden, schilderte Bürgermeister Gerd Schönbett den Projektverlauf.

„Anfangs hatten wir gewisse Zweifel, ob ein solches Projekt überhaupt auf Interesse bei den Bürgern stößt, ob wir dieses Projekt finanzieren können und ob wir für ein Nahwärmenetz in Tegernau einen Investor finden“, berichtete Gerd Schönbett. „Aber unsere Bürger haben uns mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrem Weitblick überrascht. Ebenso wie unsere Partner im Kraftwerk und die optimale Kooperation mit dem Zweckverband Breitband des Landkreises und mit den beteiligten Bauunternehmen. Es ist ein rundum tolles Projekt geworden, das eine enorme Strahlkraft in der Gemeinde entwickelt hat“, betonte Gerd Schönbett.

„Im Augenblick bereiten wir mit der EWS Energie GmbH zwei weitere Nahwärmenetze in der Gemeinde vor – in Wies und in Neuenweg – die im kommenden Jahr realisiert werden. Auch dort sind die Vorbereitungen wesentlich von engagierten Bürgern getragen und im Zusammenhang mit der Breitbandverlegung ermöglicht worden“, sagte Schönbett.