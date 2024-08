Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer verunglückte auf der Landstraße 139 am Mittwoch gegen 15.10 Uhr schwer, teilt die Polizei mit. Der Mann fuhr die L 139 von Niedertegernau in Richtung Wieslet und verlor aus nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Pedelec über eine Schutzplanke in einen neben der Straße befindlichen Bach. Mit dem Verdacht mehrerer Frakturen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.