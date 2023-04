Kleines Wiesental Mittagstisch mit dem Landeschef

Schlag zwölf Uhr zu Tisch

Doch der Reihe nach: Schon vor geraumer Zeit hatte das Ministerium die Schwander Wirtsfamilie Grether angeschrieben und um Übersendung einer kleinen Menükarte gebeten. Das Mittagessen habe man so genau planen können für die insgesamt elf Stuttgarter Gäste, erzählt Maximilians Mutter Karola Grether. Vier Personen saßen dann am Mittwochmittag ziemlich genau Schlag zwölf Uhr am Ministertisch, zwei andere Begleiter an einem weiteren und fünf Sicherheitskräfte am dritten Tisch.

Der Ministerpräsident hatte sich im Vorfeld des Besuchs für ein Rückensteak von der deutsche Ferse mit selbstgemachter Kräuterbutter, Saisongemüse und Pommes Frites entschieden. Als Gruß aus der Küche erhielt Winfried Kretschmann wie auch die zehn Begleiter einen Schwander French-Toast mit hausgemachtem Frischkäse und selbstgeräuchertem Hinterschinken sowie Schmalz mit selbstgebackenem Brot. Als Dessert hatte er Rhabarber mit Kokosnuseis geordert.