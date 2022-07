Kleines Wiesental Mobilität nicht nur der Senioren sicherstellen

Mit einem kleinen Bus (sieben Sitze oder weniger) sollen idealerweise ab Oktober Bürger aus dem Kleinen Wiesental nach Voranmeldung zu Veranstaltungen, Kirche, Dorfladen und Ärzten gefahren werden. Das Angebot beinhaltet auch einen begleiteten Fahrdienst für pflegebedürftige Personen zu Zielen des täglichen Bedarfs, organisiertes Mitfahren, einen Zubringer-Fahrdienst und Ausflüge. Eine Fahrt mit dem Bürgerbus kann telefonisch oder per App bestellt werden. Er verkehrt an fünf Tagen in der Woche. Das Angebot soll die Mobilität der Bürger sicherstellen und richtet sich nicht ausschließlich an Senioren.

Für den neuen Service will die Gemeinde einen Fahrtenkoordinator (drei Stunden am Tag), und drei Fahrer auf 450 Euro-Basis anstellen. Zur Verfügung stehen laut Mühlhäuser Strukturfördermittel des Landratsamtes Lörrach (35 000 Euro). Nahezu sicher ist auch die Förderung durch das Leader Südschwarzwald-Programm (53 048 Euro). Die Seniorenbeauftragte hat aber noch ein anderes Programm entdeckt, wo sie mehr Fördermittel bekommen kann. Es handelt sich um die „Quartiersimpulse der Allianz für Beteiligung“, wo 67 539 Euro in Aussicht stehen. Bekommt sie diese Förderung, muss sie auf die Mittel aus dem Leader-Programm allerdings verzichten. Auch hofft sie, dass die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) das Projekt mit 30 000 Euro unterstützen.