Mit seinem Motorrad befuhr am Samstag, gegen 16.20 Uhr, ein 59-Jähriger die L 131 von Tegernau kommend in Richtung Vorderheubronn. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte, teilt die Polizei mit. Dabei verletzte er sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.