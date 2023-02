Kleines Wiesental Musikverein freut sich auf großes Programm

Neumitglieder

Der Musikverein hat seit langem wieder zwei neue Jungmusiker. Glücklicherweise übernehmen Lena Gsellinger die Ausbildung der Querflöte von Sarah Hasler und Michael Senn die am Tenorhorn von Marc Ruf. Außerdem kommen zwei ehemalige Musiker wieder zurück in die Reihen der Aktiven. Den musikalischen Auffrischungskurs übernimmt Eva Kuttler. Die Verstärkung kann der Musikverein gut gebrauchen, hieß es in der Versammlung.

Vorschau

Zahlreiche Konzerte und ein großes Programm steht den Musikern bevor. So steht etwa das Doppelkonzert am 8. April beim Musikverein Edelweiß Malsburg-Marzell im Kalender. Sein Frühlingskonzert gibt der Verein am 22. April. Und auch beim Jubiläum zum 100-jährigen Bestehens des Schwarzwaldvereins wird der Musikverein in der Lindenhalle Raich zu hören sein. Ein großes Musikfest wird am 11. Juni in Sallneck gefeiert, am 13. August steht das Wachtfest in Tegernau auf dem Programm und am 30. September sowie am 1. und 2. Oktober das Oktoberfest in Wies. Ein Kirchenkonzert gibt der Verein am 2. Dezember.

Mitglieder: 24 Aktivmitglieder, davon neun Ehrenmitglieder, 93 Fördermitglieder sowie 55 Ehrenmitglieder.

Vorsitzende: Ingrid Ritter

Kontakt: Tel. 07622/492

Homepage: www.musikverein-wies.de